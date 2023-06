EY Italy Outlook 2023. Con che occhi guarderemo al futuro dell'Italia?

Come costruire un Paese più attrattivo e accelerare la trasformazione della aziende italiane, facendo del PNRR un moltiplicatore di valore sostenibile. Ne discuteremo il 20 giugno con i ministri Crosetto, Fitto e Urso e rappresentanti del mondo dell’impresa.

Come costruire un Paese più attrattivo in un contesto internazionale? Quali trasformazioni porteranno nel futuro la politica industriale e le aziende italiane? Come fare del Pnrr un moltiplicatore di valore sostenibile? Insomma, con che occhi guarderemo al futuro dell'Italia? Durante il digital talk EY Italy Outlook 2023 affronteremo queste e ad altre tematiche. Sarà l'occasione per discutere dell'Italia di domani e delle sue aziende, a partire da analisi e contenuti originali di EY.



Martedì 20 giugno alle 14.30 ne parliamo con:

Raffaele FITTO, Ministro per gli Affari Europei, Politiche di coesione e PNRR

Guido CROSETTO, Ministro della Difesa

Adolfo URSO, Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Interverranno inoltre:

Massimo ANTONELLI, CEO, EY Italy

Dario BERGAMO, EY

Carlo BONOMI, Presidente, Confindustria

Marco DAVIDDI, EY

Donato FERRI, EY

Andrea ILLY, Presidente, illyCaffè

Dario LO BOSCO, Presidente, Rete Ferroviaria Italiana

Sergio MARULLO di CONDOJANNI, Vice Presidente e Amministratore Delegato, Angelini Holding

Bernardo MATTARELLA, Amministratore Delegato, Invitalia

Massimo SCACCABAROZZI, Presidente, Fondazione Expo Roma2030

Ivana SEMERARO, Partner, Icon Infrastructure

Alberto VACCHI, Presidente e Amministratore Delegato, IMA Group.

Modera Claudio Cerasa, Direttore del Foglio



Un evento ospitato presso l'EY wavespace di Roma.

Il programma è in via di definizione: l'elenco dei partecipanti potrebbe subire variazioni