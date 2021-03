Dialoghi sul colore nella moda e nell'arte

Il primo appuntamento con "Sulla nostra pelle. Dialoghi sulla bellezza", il ciclo di appuntamenti in diretta dallo Spazio UNIC di via Brisa, a Milano, che il Foglio ospiterà online

Il “blu egizio”, primo colore artificiale della storia, ricreato da Raffaello per l’affresco del Trionfo di Galatea a Villa Farnesina e recente scoperta di un team internazionale guidato da Antonio Sgamellotti, accademico dei Lincei, ma anche l’ormai rarissimo blu guado, coltivato ormai solo nelle Marche, che tinge le vesti della “Madonna del Parto” di Piero della Francesca e la bandiera di Bruxelles, oltre a certe calzature per le quali bisogna mettersi in lista di attesa. E’ questa trasversalità di saperi, questa natura unica del saper fare o e delle straordinarie capacità di accorpare, mescolare, sovrapporre arte, artigianato, cultura e imprenditoria, il segreto del made in Italy e il tema centrale del ciclo “Sulla nostra pelle. Dialoghi sulla bellezza”, che debutta oggi dalle 16 alle 17.30, con un incontro in diretta dallo Spazio UNIC di via Brisa, a Milano, attorno al tema del colore e delle tinte naturali nella moda e nell’arte, e ai modi in cui il colore diventa parte dominante e scelta fondamentale di ogni capo, oggetto d'arte e di design.

Pubblicità

Ogni quindici giorni fino a giugno, e poi nuovamente da settembre a dicembre, verranno esplorati tutti i settori in cui questa eccellenza si esprime, ponendo particolare attenzione alla pelle e alla sua lavorazione come ispirazione e modello per la moda, l’arte, l’architettura, il design, il cinema e il teatro. Gli incontri, sostenuti da UNIC, l’associazione delle concerie, si inscrivono nel programma formativo del corso di Laurea Magistrale in Fashion Studies dell’Università di Roma “La Sapienza”, e sono curati da Fabiana Giacomotti, docente del corso e curatrice del supplemento mensile “Il Foglio della Moda”, al debutto il 1° Aprile: un po’ di quello che c’è da sapere sulla linea editoriale della nuova iniziativa del Foglio si trova già qui. I relatori del primo incontro “The multiple shades of blue“ (potete registrarvi e seguirlo qui), saranno il designer Nicolò Beretta, fondatore e designer del brand Giannico; il maestro tintore Alessandro Butta; il designer Alessandro Enriquez, fondatore del marchio omonimo; la trend analyst Orietta Pelizzari e Antonio Sgamellotti, Professore emerito dell'Università degli Studi di Perugia, Accademico dei Lincei, co-fondatore del MOLAB e coordinatore del gruppo di ricerca che ha individuato il blu egizio nel Trionfo di Galatea di Raffaello. Introdurranno l’incontro il direttore generale di UNIC, Fulvia Bacchi, e la coordinatrice del corso di Laurea Magistrale/Master in Fashion Studies, professoressa Romana Andò.

Avvertenza: data la natura internazionale del corso, gli incontri saranno in lingua inglese. Quindi, per anticiparvi i contenuti, abbiamo chiesto ai relatori di riassumere il loro intervento. Li trovati tutti qui:

L'intervento di Fulvia Bacchi

L'intervento di Nicolò Beretta

L'intervento di Alessandro Butta

L'intervento Alessandro Enriquez

L'intervento di Orietta Pelizzari

L'intervento di Antonio Sgamellotti