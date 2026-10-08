L’Anm di Caltanissetta contro Scarpinato
La giunta esecutiva locale è intervenuta per esprimere solidarietà al gip nisseno Santi Bologna auspicando "che il dibattito su vicende di interesse collettivo si svolga senza alimentare sfiducia nei confronti dei magistrati". Uno schiaffo al senatore del M5s
8 OTT 26
Ultimo aggiornamento: 18:21
Foto Ansa
Dopo giorni di silenzio imbarazzante, l’Associazione nazionale magistrati (ma solo attraverso la giunta esecutiva di Caltanissetta, non quella nazionale) è intervenuta per esprimere solidarietà al gip nisseno Santi Bologna, autore del decreto di archiviazione dell’indagine sulla gestione del dossier mafia e appalti (nell’ambito dell’inchiesta sulle stragi del 1992), e per questo oggetto di attacchi da parte dell’ex pm, oggi senatore M5s, Roberto Scarpinato. Quest’ultimo ha accusato Santi Bologna di aver scritto “falsità” e di aver dato “di fatto manforte al bullismo politico” di cui si considera vittima.
Le espressioni usate da Scarpinato, ha affermato in una nota l’Anm di Caltanissetta, “trascendono l’esercizio legittimo del diritto di critica”, “mettono in dubbio l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, poiché ne adombrano l’eterodirezione e, in modo inaccettabile, descrivono le differenze di valutazione tra magistrati come contrasti ideologici all’interno del distretto”. Pertanto, la giunta Anm di Caltanissetta “manifesta piena solidarietà e sostegno ai colleghi divenuti bersaglio di attacchi e strumentalizzazioni e auspica che il dibattito su vicende di interesse collettivo si svolga senza alimentare sfiducia nei confronti dei magistrati, impegnati quotidianamente a svolgere il proprio lavoro”. Uno schiaffo all’ex magistrato Scarpinato. Mentre continua, incredibilmente, il sonno dell’Anm nazionale.