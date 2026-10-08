L’Anm di Caltanissetta contro Scarpinato

Le espressioni usate da Scarpinato, ha affermato in una nota l’Anm di Caltanissetta, “trascendono l’esercizio legittimo del diritto di critica”, “mettono in dubbio l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, poiché ne adombrano l’eterodirezione e, in modo inaccettabile, descrivono le differenze di valutazione tra magistrati come contrasti ideologici all’interno del distretto”. Pertanto, la giunta Anm di Caltanissetta “manifesta piena solidarietà e sostegno ai colleghi divenuti bersaglio di attacchi e strumentalizzazioni e auspica che il dibattito su vicende di interesse collettivo si svolga senza alimentare sfiducia nei confronti dei magistrati, impegnati quotidianamente a svolgere il proprio lavoro”. Uno schiaffo all’ex magistrato Scarpinato. Mentre continua, incredibilmente, il sonno dell’Anm nazionale.