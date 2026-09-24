È stato arrestato Riccardo Bossi, figlio di Umberto. Deve scontare 5 anni e 9 mesi
Le condanne per il primogenito del fondatore della Lega riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del Reddito di cittadinanza
24 SET 26
Ultimo aggiornamento: 14:11
Foto ANSA
Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato ieri a Busto Arsizio (Varese) in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Il provvedimento, firmato dal procuratore di Busto Arsizio Carlo Nocerino, è stato eseguito dai carabinieri che hanno raggiunto Bossinella sua casa e lo hanno portato nel carcere di Busto Arsizio. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna (risalente al giugno 2025) a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
Articolo in aggiornamento
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