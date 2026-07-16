L’incoerenza populista di Scarpinato

Anche se Delmastro non è indagato, la procura di Roma ha chiesto l’autorizzazione alla Camera per acquisire le chat intercorse tra lui e Caroccia. La Camera ha preso tempo e ha chiesto ulteriori chiarimenti ai pm sulle finalità dell’attività investigativa, ma fa sorridere che a indignarsi per questa decisione sia Scarpinato, che da mesi è in guerra con la commissione parlamentare Antimafia, colpevole di aver acquisito diverse intercettazioni che coinvolgono proprio Scarpinato e Gioacchino Natoli, ex presidente della Corte d’appello di Palermo, indagato per il presunto insabbiamento dell’indagine mafia-appalti. Con una giravolta surreale, Scarpinato e il M5s hanno denunciato la “grave violazione dell’articolo 68 della Costituzione” che prevede l’autorizzazione del Parlamento per l’utilizzo delle captazioni. Scarpinato ha dunque chiesto alla giunta delle immunità del Senato di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale contro la procura di Caltanissetta, ma la richiesta è stata respinta dal centrodestra. A quel punto l’ex pm ha avuto la geniale idea di sollevare un conflitto di attribuzione direttamente contro la commissione Antimafia, richiesta dichiarata inammissibile dalla Consulta. Qualcuno, usando le parole di Scarpinato, potrebbe dire che Scarpinato è un politico che si sta autoproteggendo. La verità è che, come al solito, per i grillini la Costituzione vale solo quando li riguarda in prima persona.