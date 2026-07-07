Arrestati due ex agenti dell'intelligence: per la Procura di Roma fornivano notizie riservate alla Russia

Passavano notizie top secret a 007 russi a Roma. Per questo, secondo quanto riporta il Tg1, due ex agenti in pensione dell’intelligence italiana sono finiti agli arresti domiciliari. Indagate altre cinque potenziali “fonti” italiane in forza al ministero della Difesa che potrebbero aver avuto contatti con i referenti dell’intelligence di Mosca. Secondo una inchiesta del Ros, coordinata dalla Procura di Roma, rivela ancora il Tg1, la coppia di ex agenti italiani riferiva segreti militari e i nominativi degli agenti segreti operativi italiani e del Ros alle spie del raggruppamento di intelligence Gru di Mosca. I due sono ora accusati a vario titolo, di spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione e accesso abusivo a sistema informatico o telematico.

ll principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sotto ufficiale dei carabinieri, è accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica in Italia. L'uomo acquisiva informazioni attraverso sei fonti, tra cui quattro militari in servizio, tutti indagati. Proprio per questo, nell'ambito dello stesso procedimento, sono stati eseguiti decreti di perquisizione personale, locale e informatica, a carico dei due indagati e di ulteriori cinque persone, indagate, a vario titolo, per "procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di segreti di Stato, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione".