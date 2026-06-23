Il paradosso del diritto penale del lavoro: più si alzano le pene, meno cresce la sicurezza

Occorre muovere da questa consapevolezza per cogliere portata e senso della proposta di riforma presentata lo scorso 12 maggio dalla Commissione di studio presieduta dal viceministro della Giustizia Sisto, il cui nucleo centrale non risiede nel consueto ritocco verso l’alto delle cornici edittali (pur previsto verso chi nulla predispone), ma in un più impegnativo obiettivo: sdoganare l’adempimento premiante e lanciare il messaggio virtuoso che investire in prevenzione conviene. Il punto di svolta è segnato dal nuovo articolo 590-septies del codice penale, per il quale il datore di lavoro che abbia adottato e attuato un modello organizzativo adeguato (art. 30 del testo unico) risponde di omicidio e lesioni colpose soltanto per colpa grave. Chi si limita al minimo risponde per intero; chi trasforma la sicurezza da mero onere burocratico in virtuosa scelta organizzativa, documentata e verificabile, ottiene un trattamento più mite. Si badi: il beneficio resta agganciato a indici esterni e controllabili, dalle buone prassi validate all’asseverazione: conta l’efficace attuazione, non la sola esistenza cartolare del modello organizzativo. La soglia della gravità della colpa evapora se il datore ha violato obblighi fondamentali, dalla valutazione dei rischi alla formazione, fino ai dispositivi di protezione: in tal caso, la colpa è sempre e comunque grave.