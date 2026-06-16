“Provo vergogna per lo show mediatico su Garlasco”, dice il pm Giuseppe Visone (Dda di Napoli)

“Di fronte al processo mediatico in scena attorno al caso Garlasco provo una profonda vergogna e una profonda tristezza. Siamo di fronte a fenomeni che contrastano con la civiltà giuridica e con la dignità delle persone”. Lo afferma, intervistato dal Foglio, Giuseppe Visone, pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Ormai da mesi il caso incentrato sull’uccisione di Chiara Poggi occupa le prime pagine dei quotidiani e la prima serata dei principali canali televisivi. Chiunque – giornalisti, opinionisti, avvocati, criminologi, ex magistrati, youtuber – si pronuncia sugli elementi che dimostrerebbero l’innocenza o la colpevolezza di Alberto Stasi (condannato in via definitiva per l’omicidio e al quale è stato concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali dopo dieci anni di carcere), e commenta gli sviluppi dell’indagine a carico di Andrea Sempio (mostrificato ancor prima di essere sottoposto a giudizio, proprio come avvenne nei confronti di Stasi). Uno dei punti più alti, o per meglio dire più bassi, del processo mediatico in Italia. Che fa inorridire il pm Giuseppe Visone: “La celebrazione, parallelamente alle indagini e ai procedimenti penali, di un processo sotto forma di talk show lede alla base i princìpi dello stato di diritto, non soltanto la presunzione di innocenza degli indagati ma anche il rispetto delle vittime. Non si tutelano le vittime rendendo mediatico il processo che le riguarda. Anzi, si rischia una vittimizzazione mediatica che amplifica il danno già ricevuto, moltiplica il dolore e le sofferenze”, dice Visone.