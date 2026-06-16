La Consulta rigetta il ricorso di Scarpinato contro la commissione Antimafia

Le intercettazioni sono così state messe a disposizione dei membri della commissione. Con una giravolta surreale, Scarpinato e il Movimento 5 stelle avevano denunciato la “grave violazione dell’articolo 68 della Costituzione” che prevede l’autorizzazione del Parlamento per l’utilizzo delle captazioni: proprio l’articolo più massacrato dalla propaganda grillina negli ultimi anni. Scarpinato aveva dunque chiesto alla giunta delle immunità del Senato di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Consulta contro la procura di Caltanissetta, ma la richiesta era stata respinta dalla maggioranza di centrodestra (garantista a corrente alternata). A quel punto l’ex pm ha avuto la geniale idea di sollevare un conflitto di attribuzione direttamente contro la commissione Antimafia. Richiesta dichiarata inammissibile dalla Consulta, che ha spiegato che un parlamentare può promuovere un conflitto contro la Camera di appartenenza, ma non contro un suo organo interno. Una figuraccia per chi ha svolto per 40 anni l’attività di magistrato, rivestendo incarichi apicali. Ora arriverà un terzo ricorso?