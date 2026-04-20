Dossieraggi, perquisizioni in corso a Roma: inchiesta sulla Squadra Fiore

Nel corso delle indagini, coordinate dall’aggiunto Stefano Pesci insieme alle pm Alessia Natale e Vittoria Bonfanti, risulta indagato per peculato Giuseppe Del Deo, ex vicedirettore del Dis (Dipartimento delle informazioni sulla sicurezza), che ha lasciato l’incarico nell’aprile 2025. Secondo l’ipotesi accusatoria, al centro ci sarebbero circa 5 milioni di euro legati a contratti stipulati dai servizi con una società ritenuta "amica", la Sind, attiva nel settore del riconoscimento facciale e biometrico e gestita all’epoca da Enrico Fincati, anch’egli indagato.