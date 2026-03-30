Terremoto tra le toghe moderate: Galoppi si dimette da segretario di Magistratura indipendente

Associazione nazionale magistrati, la corrente di riferimento del neopresidente, Magistratura indipendente, che nel direttivo dell’Anm ha la maggioranza relativa, perde una delle sue figure di vertice: il segretario generale di Magistratura indipendente, Claudio Maria Galoppi, si è dimesso. Altro che unità. Subito dopo l’elezione di Giuseppe Tango come nuovo presidente dell’, la corrente di riferimento del neopresidente,, che nel direttivo dell’Anm ha la maggioranza relativa,

Galoppi ha annunciato le sue dimissioni in una lettera inviata alla presidente di Mi, Loredana Miccichè, che Il Foglio ha potuto visionare. Nella lettera Galoppi utilizza parole durissime nei confronti dei suoi colleghi di corrente: “Ho maturato con sofferenza questa decisione, dopo avere amaramente constatato attorno a me mancanza di trasparenza, carrierismi, personalismi e attaccamento alle ‘cariche’ piuttosto che leali e approfonditi confronti sui contenuti dell’azione associativa”.

Galoppi è una figura storica e di peso della magistratura moderata: è stato componente del Csm dal 2014 al 2018, poi consigliere giuridico di Maria Elisabetta Alberti Casellati quando era presidente del Senato, poi presidente della commissione ministeriale istituita da Nordio per l’esercizio delle deleghe in materia di ordinamento giudiziario.