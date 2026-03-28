Tango è il nuovo presidente dell'Anm, che vuole "riannodare il dialogo" con la politica

Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Associazione nazionale magistrati. È stato eletto sabato 28 marzo per acclamazione dal Comitato direttivo centrale, nella prima seduta utile dopo le . È stato eletto sabato 28 marzo per acclamazione dal Comitato direttivo centrale, nella prima seduta utile dopo le dimissioni di Cesare Parodi , che ha lasciato la presidenza per ragioni familiari.

Palermitano, classe 1982, Tango è giudice della sezione lavoro del Tribunale della sua città e figura di spicco di Magistratura Indipendente. Non è la prima volta che il suo nome viene associato alla presidenza: già alle elezioni del Comitato direttivo centrale del 2025 era risultato il più votato della lista di Mi, ma la dirigenza della corrente aveva preferito puntare su Parodi, mentre le altre correnti proponevano proprio lui.

Durante la campagna referendaria, alcune sue dichiarazioni avevano fatto discutere: "Bisogna arginare la deriva autoritaria", aveva detto Tango, aggiungendo che se la riforma fosse passata "il declino democratico sarà irrecuperabile". Dichiarazioni che poco avevano a che fare con il perimetro sindacale e molto con il comizio – e che stonano, almeno sul piano della coerenza, con il primo messaggio da presidente: riaprire il dialogo con quella stessa politica accusata di derive autoritarie.