Prendetevi una pausa in quest’ora kafkiana e capirete che si vive meglio nel magico mondo del No

Prendete in considerazione la cosa. Guardate Gratteri: con la vittoria del No e lo scampato pericolo è diventato buono, si è abbonato al Foglio, spiega che la giustizia prima o poi andrà riformata, ci mancherebbe. Chi non è d’accordo? Nell’Italia del No tutto è più netto, chiaro, limpido. Fino agli exit poll la giustizia peggiore del mondo occidentale andava benissimo così com’è, perché è custodita, illuminata, glorificata dalla Sacra Bellezza della Costituzione (può la Costituzione più bella del mondo avere una giustizia brutta?). Nel mondo del No, la separazione delle carriere non serviva perché… c’è già! (in quanti ve l’hanno detto?). Nel mondo del No le riforme sono sempre sospette – se possibile evitiamo, o lasciamole fare alla sinistra, come le liberalizzazioni di Bersani. E poi pensa un giovane che ha votato Sì, per esempio. Ma come si fa? Dove vai? Con chi parli? I giovani riformisti forse esistono solo alla Luiss, sono ricchi e ci stanno antipatici – a scuola e all’università non si celebrano mica le riforme (pensa che palle), ma le rivoluzioni (vuoi mettere!). I giovani sono i grandi trionfatori del referendum insieme a Conte, le correnti del Csm, manettari di tutti i colori e la grillizzazione del fu Pd. I giovani italiani ci piacciono quando presidiano la trincea, bloccano tutto, si scatenano contro l’America e Israele (mai Putin, la Cina, gli ayatollah con l’atomica che scorticano i loro coetanei), insomma quando dimostrano di aver imparato la lezione. I giovani volendo mantengono lo status quo – qui con una convinzione che i loro nonni democristiani avrebbero ammirato. Sarà anche vero che si informano su TikTok, ma a questo giro sembrano usciti dal pianeta Cairo.