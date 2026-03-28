L’interpretazione della Corte costituzionale boccia una norma concorsuale della Sicilia

In conseguenza di questi principi, riaffermati con fermezza, sono esclusi i concorsi riservati e si deve agire per rendere efficienti le aree funzionali all’aborto volontario esclusivamente attraverso strumenti organizzativi, a partire dalla mobilità del personale e al ricorso ad altre strutture. In effetti anche la Regione Siciliana, nella sua costituzione di fronte alla Consulta, aveva dato un’interpretazione restrittiva delle norme contestate che ora, dopo la sentenza, è resa obbligatoria. Sulle tematiche di ordine etico la Consulta ha sempre mostrato, e conferma ora, un atteggiamento equilibrato volto soprattutto al riconoscimento dei diritti, evitando che essi vengano compressi per rispondere a esigenze organizzative, pur esistenti, ma che debbono e possono essere affrontate in modo da non ledere i diritti individuali. Poiché il problema del personale per la Igv non esiste solo in Sicilia, la sentenza interpretativa della Consulta ha un effetto generale, richiede alle strutture sanitarie di prevedere meccanismi che permettano agli obiettori di mantenere le loro convinzioni senza subire discriminazioni e alle strutture sanitarie di realizzare gli aborti volontari secondo la legge.