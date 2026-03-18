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foto Ansa

il silenzio bulgaro di chi è favorevole alla riforma della giustizia

Cercansi artisti per il Sì nel marasma di No che livella la cultura italiana

Andrea Minuz

I video-appelli e le maratone. Nel mondo del cinema si taglia fuori tutta la complessità della questione e ci si improvvisa giuristi. In certi ambienti alcune opinioni non mettono a rischio la carriera, ma sono socialmente impresentabili e fanno rimanere in silenzio coloro che la pensano diversamente

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C’è la maratona di sei ore per il No, c’è il reading per difendere il Csm, c’è il post di Moretti che detta la linea. E poi video-appelli in tutte le salse: quello “esilarante” di Ficarra e Picone per difendere “la sana e robusta Costituzione”, quello un po’ kammerspiele di Fiorella Mannoia che quasi scoppia in lacrime (“io non ci capisco nulla ma ho paura e voto No”). C’è Ermal Meta che evoca Falcone e Borsellino o Manuel Agnelli vestito come alla tesi di laurea che ha “maturato la sua scelta dopo confronti con magistrati, avvocati e tecnici” – ma se vince il Sì, vogliamo Giorgio Mulé giudice a “X Factor”, per cortesia.

Ci sono le gag tipo spot della Tim con Elio Germano che per l’occasione si apre un profilo social – e speriamo non smetta, ne vogliamo ancora, non mollare Elio, mi raccomando. C’è il solito Scurati, scuro in volto, che chiede di salvare la solita democrazia per la solita ennesima volta – Scurati ormai come Bruce Willis quando gli chiedevano “cosa fai nel prossimo film?” e lui rispondeva sempre “la solita cosa, salvo il mondo”. Domani altra scorrazzata al Teatro Italia: Servillo, Gassman, Foglietta, Scamarcio, Daniele Vicari per un “No che è anche un No alla guerra”, Tosca che ha la nonna partigiana, Calopresti che si definisce “un soldato della Costituzione” (Salvate il soldato Mimmo). Gli argomenti li conoscete: la P2, il fascismo, la politica che controlla la magistratura – anche se da trent’anni sembra un po’ il contrario, ma vabbè, lasciamo stare.

Lasciando perdere le ragioni del Sì o del No, a un certo punto ti fai una domanda. Una sola. Ma qui dov’è il Sì? Dov’è almeno un po’ di Nì – soprattutto nel cinema italiano? Non dico un corteo, una maratona. Ma un attore, un regista, un montatore, un fonico di presa diretta – categoria storicamente anarchica, gente che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Insomma, uno qualsiasi che alzi la mano e dica: “Ho letto la riforma, ci ho pensato, non mi pare la fine della Repubblica”. Niente. Zero. Silenzio bulgaro. Per carità, si sa che gli artisti vanno più d’accordo col No – perché nel No c’è sempre il ribellismo, la rivolta, il “preferirei di no” di Bartleby lo scrivano in quel magnifico racconto di Melville. E va bene. Ma il cinema italiano sembra un mondo a parte: taglia fuori tutta la complessità o anche solo la caciara della società italiana divisa come al solito su tutto (sarà forse anche per questo che non la sa più raccontare?). E poi ci sono produttori, distributori, doppiatori, ci sono i poveri sceneggiatori che non si citano mai, neanche nei video-appelli per salvare la Costituzione. È insomma statisticamente fantascientifico che non ci sia nessuno che abbia maturato una posizione diversa. Qualcuno che pensi: la riforma non sarà bellissima, ma lo status quo – con pm e magistrati che si formano sugli stessi set e si scambiano i ruoli come in un film di Altman – non è un capolavoro neanche quello, diamo un segnale. Evidentemente nella Grande Mente Alveare del cinema italiano l’alternativa è “mi faccio gli affari miei” o “ciao vado a salvare la Costituzione”.

Sia chiaro: l’attore “per il Sì” non rischierebbe la carriera. Non siamo a Hollywood nel ’52, non ci sono liste nere. È più semplice: in certi ambienti certe opinioni non sono pericolose, sono solo socialmente impresentabili. Come un gigantesco rutto a una cena di gala per una raccolta fondi umanitaria: nessuno ti licenzia, però la signora alla tua sinistra non ti rivolge più la parola e tu sai già, mentre ancora stai aprendo la bocca, che non ne vale la pena. Quindi stai zitto.

Il referendum dice insomma poco sulla cultura giuridica dei nostri attori e registi che è quello che è – del resto fanno un altro mestiere, ci mancherebbe – ma dice tutto su come funziona il cinema italiano. E anche sul perché poi i film finiscono per assomigliarsi un pò tutti. Eppure, per fortuna, non è sempre stato così. Ce li vedete Sordi, Gassman, Volonté, Germi, Mastroianni, Monicelli e Claudia Cardinale in un video-appello tutti insieme a ogni svolta elettorale – in coro, sullo stesso tema, con lo stesso tono, un corpo un’anima? Non sarà anche per questo che ci stavano più simpatici?

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