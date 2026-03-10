Lo scivolone di Gratteri su Sal Da Vinci che vota No al referendum

Massimo Gramellini ha fatto una domanda scherzosa al procuratore di Napoli Nicola Gratteri, ospite a “In altre parole” su La7, sulla canzone che ha vinto il Festival di Sanremo il cui titolo sembra uno spot a favore della riforma della giustizia (“Per sempre sì”). Il magistrato calabrese risponde che il vincitore del Festival “ha detto che voterà No!”.

Durante il Festival di Sanremo, sui social network è iniziata a circolare una foto di Sal Da Vinci con su scritto “La mia canzone si intitola ‘Per sempre sì’ ma al referendum costituzionale voterò No alla riforma Nordio”. Si trattava di una falsa citazione, che però aveva avuto una così ampia diffusione da meritare una smentita dello stesso Sal Da Vinci: “Non ho mai dichiarato questo, perché penso che fino all’ultimo momento ognuno può decidere di fare e dire quello che vuole. Non ho mai parlato di questo, quindi è una fake news”