La maratona oratoria
I 50 magistrati per il "Sì" al referendum che smontano la narrazione dell'Anm
A Roma i magistrati che ci mettono la faccia: il comitato "Sì Riforma" ha organizzato un convegno per spiegare ai cittadini le ragioni del "sì" alla riforma della Giustizia. Il professore Nicolò Zanon: "Sfatiamo il mito di un Anm compattamente schierato contro la riforma. Molti come voi voteranno 'sì' silenziosamente"
Un convegno che smonta la narrazione del presidente dell'Anm, Cesare Parodi: la maratona oratoria dei magistrati per il "Sì". Questa mattina a Palazzo Wedekind a Piazza Colonna a Roma si è svolta l'iniziativa del Comitato Sì Riforma che ha riunito una cinquantina di magistrati favorevoli alla riforma della giustizia.
Annunciata qualche giorno fa dalla segretaria del comitato Isabella Bertolini, l'iniziativa, dice, non è solo "una sfilata di giuristi esperti, ma vuole essere una successione di testimonianze viventi, di magistrati che parlano a tutti i cittadini animati dalla volontà e dallo spirito di difendere la Costituzione, pur modificandola".
Prima di lei, ad aprire la giornata, è stato il presidente del Comitato Nicolò Zanon. Nel portare i saluti, l'ex vicepresidente della Corte costituzionale ha spiegato che il loro obiettivo è quello di radunare "tanti magistrati per smontare la narrazione di un'Associazione nazionale magistrati che è compattamente contro la riforma". E aggiunge: "Oggi voi siete qui in rappresentanza di molti vostri colleghi che voteranno 'sì' silenziosamente".
Dopo i saluti iniziali la "maratona" è entrata nel vivo e a turno diversi magistrati sono intervenuti sul tema della riforma, moderati da Alessandro Sallusti. Uno dopo l'altro. Tra i tanti ad aver preso parola, Luigi Salvato, ex procuratore generale della Cassazione. Ha rivolto diverse domande ai sostenitori del "No", chiedendo, ad esempio, dove leggono nel testo della riforma che, se approvata, assoggetta la magistratura al volere dell'esecutivo.
A parlare anche il procuratore di Lecce Giuseppe Capoccia, che ritorna sull'Anm e sulla sua continua contrarietà a quelle che sono le riforme della magistratura. E anche Natalia Ceccarelli, componente del comitato direttivo proprio dell'Anm. "Io sono una dei magistrati più 'pop' che si spende per questa riforma, facendo informazione anche sui social. Da quando ci ho messo la faccia mi sento libera e non mi vergogno più di dire che sono un magistrato". La maratona verso la fine è diventata una vera e propria "corsa", visto che i ragionamenti e gli interventi degli ospiti hanno rischiato di sforare il tempo di prenotazione della sara del Palazzo.
Tutti i partecipanti:
Giuseppe Bianco – Sostituto procuratore di Roma
Francesco Bretone – Sostituto procuratore generale, Corte d’Appello di Bari
Pietro Brovarone – Giudice Onorario di Tribunale (Tribunale di Biella)
Giuseppe Capoccia – Procuratore della Repubblica di Lecce
Bruno Castagnoli – Magistrato in quiescenza; già presidente del Tribunale di Fermo
Natalia Ceccarelli – Consigliere, Corte d’Appello di Napoli; componente C.D.C. A.N.M.
Fernanda Cervetti – Magistrato in quiescenza; già consigliere Corte d’Appello e presidente Corte tributaria di Torino
Giuseppe Cioffi – Giudice, Tribunale Napoli Nord
Rosita D’Angiolella – Magistrata e dirigente giuridico
Alfonso D’Avino – Procuratore della Repubblica di Parma
Valerio De Gioia – Consigliere, Prima Sezione Penale, Corte d’Appello di Roma
Carlo Di Bello – Magistrato e Consigliere Tar Puglia-Bari
Margherita Di Giglio – Magistrato di Sorveglianza al Tribunale per i Minorenni di Napoli
Angelo Gabricci – Presidente del Tar di Brescia
Anna Gallucci – Pubblico ministero a Pesaro
Antonello Gustapane – Procuratore della Repubblica di Varese
Annalisa Imparato – Sostituto procuratore di Santa Maria Capua Vetere
Paolo Itri – Presidente sezione, Corte di Giustizia Tributaria di Napoli; già magistrato ordinario
Arturo Levato – Magistrato amministrativo, primo referendario Tar Calabria
Alessandro Maggio – Magistrato amministrativo, Consigliere di Stato
Jacqueline Monica Magi – Giudice penale del dibattimento al Tribunale di Pistoia
Fabrizio Malagnino – Giudice del Tribunale di Lecce
Marco Mansi – Sostituto procuratore a Massa
Monica Marchionni – Magistrato di sorveglianza a Siracusa
Federico Moleti – Sostituto procuratore a Palmi
Roberto Palmieri – Magistrato amministrativo, Consigliere di Stato
Luciano Panzani – Magistrato in quiescenza, già presidente della Corte d'Appello di Roma
Luigi Perina – Magistrato in quiescenza, già presidente Tribunale Vicenza
Antonello Racanelli – Procuratore di Padova
Italo Radoccia – Giudice presso il Tribunale di Vasto
Giacomo Rocchi – Presidente di sezione penale della Corte di Cassazione
Massimo Giovanni Vito Russo – Sostituto procuratore, Tribunale per i minorenni di Palermo
Luigi Salvato – Procuratore generale emerito della Corte di Cassazione
Nicola Saracino – Consigliere, Corte d’Appello di Roma
Antonio Saraco – Consigliere della Corte di Cassazione
Gianluca Sarandrea – Giudice, Tribunale di Pescara
Riccardo Savoia – Magistrato amministrativo, Presidente della V sezione esterna Tar Lazio-Roma
Vincenzo Turco – Giudice, Corte d’Appello di Roma
Gennaro Varone – Sostituto procuratore, Pescara
Giuseppe Visone – Pubblico ministero antimafia, Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Napoli
editoriali
L'Anm contro sé stessa: le due tesi opposte e incociliabili di Maruotti e Grosso
Il segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati critica e disprezza il modello di giustizia americano, mentre il costituzionalista sostiene il contrario. Il vero problema però è più profondo: le posizioni sono entrambe sbagliate perché con il sistema statunitense la riforma Nordio non c'entra nulla
hasta il referendum siempre
"Io, ex giudice di sinistra, voto Sì al referendum". Parla Costanzo Cea
l'avviso