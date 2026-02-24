A Roma 50 magistrati per dire sì al referendum sulla giustizia

Isabella Bertolini, consigliera laica del Csm e segretario nazionale del Comitato "Sì Riforma", ha annunciato che sabato a Palazzo Wedekind ci sarà una maratona oratoria: "Ci mettiamo la faccia sono per superare le correnti e restituire credibilità alla giustizia. Non una battaglia corporativa, ma una scelta di responsabilità"

Sabato a Roma a Palazzo Wedekind cinquanta magistrati faranno una maratona oratoria per il sì alla riforma della giustizia. Ad annunciare l'evento, "50 magistrati per il Sì", è stata la consigliera laica del Consiglio superiore della magistratura e segretario nazionale del Comitato "Sì Riforma" Isabella Bertolini: “Questa volta a metterci la faccia sono magistrati che vogliono superare il sistema delle correnti e restituire credibilità alla giustizia. La riforma, su cui siamo chiamati a votare il 22 e 23 marzo prossimi, non è una battaglia corporativa, ma una scelta di responsabilità verso il paese. Il Sì - ha sottolineato Bertolini - è l’unica risposta per garantire trasparenza, separazione delle carriere e un Csm libero da logiche di appartenenza. È il momento di scegliere da che parte stare: dalla parte del cambiamento o dalla parte dello status quo”.

La consigliera laica, la cui discesa in campo per il Sì alla riforma aveva suscitato qualche polemica, ha spiegato che "a parlare della riforma della giustizia sono cinquanta magistrati che, con senso delle Istituzioni, scelgono pubblicamente di sostenere il Sì. È un segnale forte di cambiamento che arriva dall’interno della magistratura”. L’iniziativa intende riportare il confronto sui contenuti della riforma della giustizia su un piano istituzionale e concreto, ponendo al centro i principi di indipendenza, merito, trasparenza e fiducia dei cittadini. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Professor Nicolò Zanon, già vicepresidente della Corte Costituzionale e Presidente del Comitato “Sì Riforma”. Modera i lavori Alessandro Sallusti, giornalista e portavoce del Comitato. Seguiranno gli interventi dei magistrati che nel corso della maratona oratoria illustreranno le ragioni del loro impegno a favore del Sì.

Giuseppe Bianco – Sostituto procuratore di Roma

Francesco Bretone – Sostituto procuratore generale, Corte d’Appello di Bari

Pietro Brovarone – Giudice Onorario di Tribunale (Tribunale di Biella)

Giuseppe Capoccia – Procuratore della Repubblica di Lecce

Bruno Castagnoli – Magistrato in quiescenza; già presidente del Tribunale di Fermo

Natalia Ceccarelli – Consigliere, Corte d’Appello di Napoli; componente C.D.C. A.N.M.

Fernanda Cervetti – Magistrato in quiescenza; già consigliere Corte d’Appello e presidente Corte tributaria di Torino

Giuseppe Cioffi – Giudice, Tribunale Napoli Nord

Rosita D’Angiolella – Magistrata e dirigente giuridico

Alfonso D’Avino – Procuratore della Repubblica di Parma

Valerio De Gioia – Consigliere, Prima Sezione Penale, Corte d’Appello di Roma

Carlo Di Bello – Magistrato e Consigliere Tar Puglia-Bari

Margherita Di Giglio – Magistrato di Sorveglianza al Tribunale per i Minorenni di Napoli

Angelo Gabricci – Presidente del Tar di Brescia

Anna Gallucci – Pubblico ministero a Pesaro

Antonello Gustapane – Procuratore della Repubblica di Varese

Annalisa Imparato – Sostituto procuratore di Santa Maria Capua Vetere

Paolo Itri – Presidente sezione, Corte di Giustizia Tributaria di Napoli; già magistrato ordinario

Arturo Levato – Magistrato amministrativo, primo referendario Tar Calabria

Alessandro Maggio – Magistrato amministrativo, Consigliere di Stato

Jacqueline Monica Magi – Giudice penale del dibattimento al Tribunale di Pistoia

Fabrizio Malagnino – Giudice del Tribunale di Lecce

Marco Mansi – Sostituto procuratore a Massa

Monica Marchionni – Magistrato di sorveglianza a Siracusa

Federico Moleti – Sostituto procuratore a Palmi

Roberto Palmieri – Magistrato amministrativo, Consigliere di Stato

Luciano Panzani – Magistrato in quiescenza, già presidente della Corte d'Appello di Roma

Luigi Perina – Magistrato in quiescenza, già presidente Tribunale Vicenza

Antonello Racanelli – Procuratore di Padova

Italo Radoccia – Giudice presso il Tribunale di Vasto

Giacomo Rocchi – Presidente di sezione penale della Corte di Cassazione

Massimo Giovanni Vito Russo – Sostituto procuratore, Tribunale per i minorenni di Palermo

Luigi Salvato – Procuratore generale emerito della Corte di Cassazione

Nicola Saracino – Consigliere, Corte d’Appello di Roma

Antonio Saraco – Consigliere della Corte di Cassazione

Gianluca Sarandrea – Giudice, Tribunale di Pescara

Riccardo Savoia – Magistrato amministrativo, Presidente della V sezione esterna Tar Lazio-Roma

Vincenzo Turco – Giudice, Corte d’Appello di Roma

Gennaro Varone – Sostituto procuratore, Pescara

Giuseppe Visone – Pubblico ministero antimafia, Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Napoli