L'evento
A Roma 50 magistrati per dire sì al referendum sulla giustizia
Isabella Bertolini, consigliera laica del Csm e segretario nazionale del Comitato "Sì Riforma", ha annunciato che sabato a Palazzo Wedekind ci sarà una maratona oratoria: "Ci mettiamo la faccia sono per superare le correnti e restituire credibilità alla giustizia. Non una battaglia corporativa, ma una scelta di responsabilità"
Sabato a Roma a Palazzo Wedekind cinquanta magistrati faranno una maratona oratoria per il sì alla riforma della giustizia. Ad annunciare l'evento, "50 magistrati per il Sì", è stata la consigliera laica del Consiglio superiore della magistratura e segretario nazionale del Comitato "Sì Riforma" Isabella Bertolini: “Questa volta a metterci la faccia sono magistrati che vogliono superare il sistema delle correnti e restituire credibilità alla giustizia. La riforma, su cui siamo chiamati a votare il 22 e 23 marzo prossimi, non è una battaglia corporativa, ma una scelta di responsabilità verso il paese. Il Sì - ha sottolineato Bertolini - è l’unica risposta per garantire trasparenza, separazione delle carriere e un Csm libero da logiche di appartenenza. È il momento di scegliere da che parte stare: dalla parte del cambiamento o dalla parte dello status quo”.
La consigliera laica, la cui discesa in campo per il Sì alla riforma aveva suscitato qualche polemica, ha spiegato che "a parlare della riforma della giustizia sono cinquanta magistrati che, con senso delle Istituzioni, scelgono pubblicamente di sostenere il Sì. È un segnale forte di cambiamento che arriva dall’interno della magistratura”. L’iniziativa intende riportare il confronto sui contenuti della riforma della giustizia su un piano istituzionale e concreto, ponendo al centro i principi di indipendenza, merito, trasparenza e fiducia dei cittadini. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Professor Nicolò Zanon, già vicepresidente della Corte Costituzionale e Presidente del Comitato “Sì Riforma”. Modera i lavori Alessandro Sallusti, giornalista e portavoce del Comitato. Seguiranno gli interventi dei magistrati che nel corso della maratona oratoria illustreranno le ragioni del loro impegno a favore del Sì.
Giuseppe Bianco – Sostituto procuratore di Roma
Francesco Bretone – Sostituto procuratore generale, Corte d’Appello di Bari
Pietro Brovarone – Giudice Onorario di Tribunale (Tribunale di Biella)
Giuseppe Capoccia – Procuratore della Repubblica di Lecce
Bruno Castagnoli – Magistrato in quiescenza; già presidente del Tribunale di Fermo
Natalia Ceccarelli – Consigliere, Corte d’Appello di Napoli; componente C.D.C. A.N.M.
Fernanda Cervetti – Magistrato in quiescenza; già consigliere Corte d’Appello e presidente Corte tributaria di Torino
Giuseppe Cioffi – Giudice, Tribunale Napoli Nord
Rosita D’Angiolella – Magistrata e dirigente giuridico
Alfonso D’Avino – Procuratore della Repubblica di Parma
Valerio De Gioia – Consigliere, Prima Sezione Penale, Corte d’Appello di Roma
Carlo Di Bello – Magistrato e Consigliere Tar Puglia-Bari
Margherita Di Giglio – Magistrato di Sorveglianza al Tribunale per i Minorenni di Napoli
Angelo Gabricci – Presidente del Tar di Brescia
Anna Gallucci – Pubblico ministero a Pesaro
Antonello Gustapane – Procuratore della Repubblica di Varese
Annalisa Imparato – Sostituto procuratore di Santa Maria Capua Vetere
Paolo Itri – Presidente sezione, Corte di Giustizia Tributaria di Napoli; già magistrato ordinario
Arturo Levato – Magistrato amministrativo, primo referendario Tar Calabria
Alessandro Maggio – Magistrato amministrativo, Consigliere di Stato
Jacqueline Monica Magi – Giudice penale del dibattimento al Tribunale di Pistoia
Fabrizio Malagnino – Giudice del Tribunale di Lecce
Marco Mansi – Sostituto procuratore a Massa
Monica Marchionni – Magistrato di sorveglianza a Siracusa
Federico Moleti – Sostituto procuratore a Palmi
Roberto Palmieri – Magistrato amministrativo, Consigliere di Stato
Luciano Panzani – Magistrato in quiescenza, già presidente della Corte d'Appello di Roma
Luigi Perina – Magistrato in quiescenza, già presidente Tribunale Vicenza
Antonello Racanelli – Procuratore di Padova
Italo Radoccia – Giudice presso il Tribunale di Vasto
Giacomo Rocchi – Presidente di sezione penale della Corte di Cassazione
Massimo Giovanni Vito Russo – Sostituto procuratore, Tribunale per i minorenni di Palermo
Luigi Salvato – Procuratore generale emerito della Corte di Cassazione
Nicola Saracino – Consigliere, Corte d’Appello di Roma
Antonio Saraco – Consigliere della Corte di Cassazione
Gianluca Sarandrea – Giudice, Tribunale di Pescara
Riccardo Savoia – Magistrato amministrativo, Presidente della V sezione esterna Tar Lazio-Roma
Vincenzo Turco – Giudice, Corte d’Appello di Roma
Gennaro Varone – Sostituto procuratore, Pescara
Giuseppe Visone – Pubblico ministero antimafia, Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Napoli
