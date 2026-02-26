Caso Almasri: chiuse le indagini su Bartolozzi

La procura di Roma ha notificato ieri la chiusura delle indagini a carico del capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Alla dirigente si contesta il reato di false comunicazioni per le affermazioni rese al Tribunale dei ministri

La procura di Roma ha notificato ieri la chiusura delle indagini a carico di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, nell’ambito del caso Almasri. Alla dirigente si contesta il reato di false comunicazioni per le affermazioni rese al Tribunale dei ministri. “Esprimo ancora una volta la mia massima e incondizionata fiducia sul suo operato e la mia umana vicinanza rispetto ad una iniziativa sulla cui tempistica rimango perplesso", ha commentato il ministro della Giustizia Nordio. “Naturalmente il mio capo di gabinetto continuerà, con ancora maggiore motivazione, ad affiancare la mia opera di riforma”, ha concluso. “La tempistica lascia basiti”, ha notato Dario Iaia, capogruppo di FdI nella Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera. L’atto, infatti, arriva a distanza di pochi giorni da mercoledì 4 marzo, data in cui l’ufficio di presidenza della Camera dovrà deliberare sull’attivazione del conflitto di attribuzione nei confronti della procura di Roma davanti alla Corte costituzionale.