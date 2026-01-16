numeri
Il sondaggio: al referendum giustizia il Sì supera il 50 per cento
I favorevoli alla separazione delle carriere arrivano al 58,9 per cento, guadagnando più di due punti dalla precedente rilevazione. Il fronte del No invece perde terreno, fermandosi al 41,1 per cento. La Supermedia Youtrend
Più della metà degli italiani è pronta a votare Sì alla separazione delle carriere. È quanto emerge dall'ultima Supermedia Youtrend per Agi, secondo cui i Sì al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia fissato al 22-23 marzo arrivano al 58,9 per cento, mentre i No si fermano al 41,1 per cento. Nel complesso, i favorevoli alla riforma crescono di 2,2 punti percentuali rispetto all'ultima rilevazione dell''12 dicembre 2025. Parallelamente gli italiani per il No lasciano per strada proprio il 2,2 per cento dei consensi.
Guardando ai numeri di più di un mese fa, il distacco è ancora più evidente. Il fronte del Sì era al 56,1 per cento, mentre quello del no al 43,9 per cento. Al netto dei punti guadagnati e persi, gli italiani si mostrano tendenzialmente più favorevoli alla riforma rispetto ai contrari. Resta da capire se questi sondaggi si trasformeranno in voti alle urne.
il guardasigilli
Nordio non teme il ricorso sul referendum e sfida l'Anm al confronto in tv
Cortocircuiti