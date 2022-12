Per processare prima la Juve i magistrati di Torino stravolgono la Costituzione

Un binario parallelo per dare priorità, rispetto a tutti gli altri, al processo Prisma che vede coinvolta la Juventus per presunti reati finanziari, così da consentire il prima possibile lo svolgimento dell’udienza preliminare nei confronti degli imputati (tra cui gli ormai ex vertici del club bianconero, come il presidente Andrea Agnelli e il vice Pavel Nedved). A chiederlo, e a ottenerlo, è stata la procura di Torino che ha portato avanti l’indagine contro la Juve, chiedendo poi tredici rinvii a giudizio. Una procedura alquanto discutibile, se si considera che secondo la nostra Costituzione tutti i processi penali dovrebbero essere trattati con eguale attenzione da parte della magistratura. Un decreto approvato il 2 dicembre dal presidente vicario del tribunale di Torino, Modestino Villani, e visionato dal Foglio, non lascia invece spazio a dubbi: stabilisce che per le udienze preliminari sia data priorità a poche categorie di processi, tra cui – come era stato richiesto dai pm – quelle “nei confronti di società sottoposte ad amministrazione straordinaria o quotate nel mercato telematico azionario”. Come la Juventus, appunto. ECCO IL DOCUMENTO INTEGRALE. CLICCA QUI PER LEGGERLO

