"Visentini alla gogna. La lotta alla corruzione non può diventare giustizialismo”. Parla Bombardieri

Avrebbe voluto parlare prima, per difendere Luca Visentini coinvolto nel “Qatar gate”. Ma ha aspettato che si concludesse la riunione dell’Ituc, il sindacato mondiale di cui Visentini è da meno di un mese capo, che dopo un lungo confronto ed esame dei fatti gli ha confermato la fiducia. Ora Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, il sindacato da cui proviene Visentini, denuncia gli eccessi giustizialisti rispetto a una persona che è stata fermata e rilasciata dopo l’interrogatorio, senza che al momento ci siano accuse. “Premetto la più forte condanna per ogni caso di corruzione che mette in discussione le istituzioni prima che i partiti e le persone, perché è un danno per la democrazia”, dice al Foglio il leader della Uil. “Ma questo non può diventare un tritacarne mediatico che distrugge le persone”. Quando ha saputo la notizia come ha reagito? “Conosco Luca, non ho rinnegato la sua amicizia come ho visto fare da altri pubblicamente. Ho avuto massima fiducia nella magistratura belga e in Luca, perché potesse chiarire la situazione”. E così è stato, almeno per ora.

