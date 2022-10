Incalza assolto per la diciassettesima volta: "In Italia chi fa rischia"

Si è concluso con una raffica di assoluzioni (venti imputati su ventisette) il processo sulle presunte tangenti nell’ambito del cantiere del Terzo Valico. Alla fine, a essere condannati sono stati solo sette imputati, con una pena massima a un anno e tre mesi. Tutti gli altri assolti “perché il fatto non sussiste”. Tra questi, per l’ennesima volta, Ercole Incalza, per quattordici anni super dirigente del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (un tempo dei Lavori pubblici), con 7 governi diversi e 5 ministri di ogni schieramento. “Ingegnere, secondo alcuni calcoli per lei si tratta della diciassettesima assoluzione su diciassette processi, è così?”. “Sì, anche se forse sono di più, ho smesso di contarle”, risponde Incalza al Foglio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE