La magistrata sorteggiata come candidata al Csm: "Le correnti dominano ancora"

"Sto portando avanti la campagna elettorale soltanto con i miei mezzi, perché ovviamente non ho l’aiuto delle strutture di cui dispongono le correnti. Si tratta di un’attività complicatissima. Mi sono accorta che non esiste neanche un elenco ufficiale degli indirizzi e-mail dei magistrati che lavorano nei tribunali dei distretti che fanno parte del mio collegio. Sto cercando di recuperarli dai siti dei tribunali, ma spesso questi non sono aggiornati. Alcuni siti addirittura non hanno neanche l’elenco dei magistrati che prestano servizio presso l’ufficio giudiziario". A parlare, intervistata dal Foglio, è Gabriella Pompetti, giudice civile del tribunale di Ancona, candidata alle prossime elezioni del Consiglio superiore della magistratura, previste il 18 e 19 settembre. Pompetti, 48 anni, è stata sorteggiata come candidata in applicazione della riforma voluta dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che prevede l’estrazione a sorte delle candidature mancanti per garantire la parità di genere nei collegi. Pompetti è tra le magistrate candidate ex lege.

