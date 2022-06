Dietro l'addio di Di Maio dal M5s c'è anche la scoperta del garantismo (almeno a parole)

C’è anche un pezzo di giustizia, o meglio di strategia politica sulla giustizia, dietro la scissione di Luigi Di Maio dal Movimento 5 stelle: un allontanamento dalla tradizione più giustizialista e forcaiola del movimento, a vantaggio di posizioni (almeno a parole) più garantiste e attente ai principi costituzionali. Non bisogna ovviamente immaginare che Di Maio d’un tratto si sia trasformato in un novello Beccaria, anche perché i posizionamenti dei grillini non sono mai spiccati per coerenza. Eppure qualcosa è avvenuto attorno a un tema così delicato come la giustizia. C’è stata, da parte di Di Maio e della sua “cerchia”, una presa di distanza dal forcaiolismo più becero promosso dal movimento. Una presa di distanza che si è concretizzata anche nel sostegno ad alcuni importanti provvedimenti voluti dal governo Draghi, sotto la spinta della ministra della Giustizia Marta Cartabia.

