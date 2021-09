“Lo Stato non ha trattato con la mafia”. Parla Nicola Mancino

“Il processo sulla trattativa è stato spazzato via dalle assoluzioni, ma io già ne ero uscito fuori nel 2018 anche se non sarei dovuto proprio entrare. Ho detto sempre la verità, non avevo bisogno di fare falsa testimonianza”. Nicola Mancino è prossimo ai 90 anni e ancora oggi, dalla sua voce, si avverte che è molto provato per questa vicenda giudiziaria che ha segnato gli ultimi dieci anni della sua vita e che è arrivata a coinvolgere, attraverso le intercettazioni, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il suo consigliere giuridico Loris D’Ambrosio, morto d’infarto a seguito di una violenta campagna stampa. L’esponente della Dc, che nel 1992-93 è stato ministro dell’Interno, era imputato nel processo sulla cosiddetta Trattativa per falsa testimonianza, ma era stato già assolto in primo grado senza che poi la procura abbia presentato ricorso. Ora sono stati assolti anche gli altri imputati – gli ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni, Giuseppe De Donno e l’ex senatore Marcello dell’Utri – che a differenza sua erano stati condannati in primo grado. Assolti come Calogero Mannino, che invece aveva scelto il rito abbreviato.

