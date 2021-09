Il pm Guido Salvini: "La trattativa? Furono minacce da parte della mafia e non collusioni da parte dello Stato"

"Cercare di costringere queste vicende nel Codice penale, con tutte le sofferenze che ha comportato per le persone coinvolte, fosse un’operazione giuridicamente spericolata". Una lettera

Al direttore - Sembra chiaro che se qualcosa vi è stato, si tratta di minacce da parte della mafia e non collusioni da parte dello Stato. E questo è un sollievo e una buona notizia e deve essere considerata tale, anche se a malincuore, anche dai fan di certi PM. Credo che la Corte sia giunta alla conclusione che cercare di far entrare a forza queste vicende nel Codice penale, con tutte le sofferenze che tra l’altro ha comportato per 20 anni per le persone coinvolte, fosse un’operazione giuridicamente spericolata.

Volendo lo strumento sin dall’inizio più adeguato per ampliare l’orizzonte di conoscenza storico-politica poteva essere eventualmente una Commissione Parlamentare di Inchiesta seria sugli eventi in Sicilia di quegli anni.

Di certo non un processo che chiunque sapesse un po’ di codice sapeva che galleggiava sostenuto soprattutto dai mass media e che prima o poi si sarebbe sgonfiato.