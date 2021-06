Vietato criticare Gratteri

La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha sanzionato l’ex procuratore generale di Catanzaro Otello Lupacchini, disponendo il suo trasferimento d’ufficio a Torino con funzioni di sostituto pg e la perdita di anzianità di tre mesi. La colpa del magistrato è quella di aver mosso alcune critiche, nel corso di un’intervista televisiva, nei confronti del capo della procura di Catanzaro Nicola Gratteri, all’indomani della maxi operazione contro la ‘ndrangheta “Rinascita-Scott” nel dicembre 2019. Interpellato sulla maxi inchiesta di Gratteri, Lupacchini pose l’attenzione sul mancato coordinamento da parte della procura di Catanzaro: “Sebbene possa sembrare paradossale, non so nulla di più di quanto pubblicato dalla stampa, in quanto c’è la buona abitudine da parte della procura distrettuale di Catanzaro saltare di tutte le regole di coordinamento e collegamento con la procura generale”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale utm_campaign=articolo8euro utm_campaign=articolo8euro Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni