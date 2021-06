Pisapia al Foglio: “Estirpare i cattivi costumi. Cartabia sulla strada giusta”

"Basta con la gogna mediatica. Cambiare la giustizia conviene ai partiti, fa bene al consenso. I magistrati che sbagliano? Non pagano mai, è l’unica categoria che non risponde del proprio operato", dice l'ex sindaco di Milano

“La ministra della Giustizia Cartabia ha indicato la strada: o la riforma si fa ora o sarà la distruzione della giustizia”, usa toni apocalittici l’europarlamentare Giuliano Pisapia in una conversazione con il Foglio. Sotto il cielo latteo di Bruxelles, l’ex sindaco di Milano torna alla sua antica passione, i tribunali: “In primo luogo, la riforma va fatta perché è una cosa giusta. In secondo luogo, se non riformiamo il sistema, perderemo i fondi europei di Next Generation Eu. Da professoressa alla Statale di Milano e poi da giudice costituzionale, la ministra Cartabia ha ribadito a più riprese che un cambiamento era indispensabile. Le proposte presentate dalla commissione di studio coordinata dal presidente Giorgio Lattanzi vanno nella direzione giusta”.