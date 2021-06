Mannino e l'ossessione persecutoria

In una giustizia ormai impazzita può accadere persino questo, e cioè che dei pubblici ministeri durante il processo si spingano a criticare una sentenza definitiva di assoluzione riguardante un cittadino imputato in un altro procedimento già concluso. E’ ciò che è accaduto lunedì a Palermo, dove è in corso il processo d’Appello sulla cosiddetta trattativa stato-mafia. La procura generale palermitana, rappresentata in aula dai sostituti procuratori Giuseppe Fici e Sergio Barbiera, ha infatti depositato una memoria di 78 pagine in cui critica la sentenza di assoluzione ottenuta dall’ex ministro Calogero Mannino nel processo stralcio sulla trattativa. La sentenza di assoluzione, emanata in primo grado in rito abbreviato e confermata in Appello (contro la richiesta di condanna della stessa procura generale di Palermo), è diventata definitiva lo scorso dicembre, dando una spallata micidiale al filone principale del processo (l’accusa nei confronti di Mannino era infatti quella di aver promosso la trattativa fra lo stato e Cosa nostra).

