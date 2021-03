"Raggi parla ancora di Mafia Capitale? E io la denuncio", dice Buzzi

"Dovrebbe ringraziarmi perché solo grazie a me e Pignatone è diventata sindaco", dice l'imputato al processo contro il "Mondo di Mezzo", condannato a dodici anni e dieci mesi. L'avvocato Diddi: "Probabilmente il primo cittadino non ha ancora capito che cosa è successo"

"Quello di Mafia Capitale è stato uno dei capitoli più bui di Roma", dice la sindaca Virginia raggi al termine del processo d’appello bis nell’inchiesta “Mondo di Mezzo”: dieci anni di reclusione per l’ex Nar Massimo Carminati, dodici anni e dieci mesi per il ras delle cooperative romane Salvatore Buzzi. Sono queste le condanne stabilite martedì sera dalla Corte d’appello di Roma. "Probabilmente Raggi non ha ancora capito che cosa è successo", ribatte Alessandro Diddi, l'avvocato di Salvatore Buzzi. E lo stesso Buzzi dice: "Non si può più parlare di mafia dopo il 22 ottobre 2019. Se mi porta la registrazione farò un'azione civile contro la Raggi. Che dovrebbe ringraziarmi perché solo grazie a me e Pignatone è diventata sindaco".