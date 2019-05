Troppe chiacchiere sull’abuso d’ufficio

Il reato di abuso d’ufficio è talmente generico e “interpretabile” da rendere difficile la vita a tanti amministratori, che non sanno mai se il loro mandato elettorale, che per sua natura comporta atti e giudizi non automatici, consente o no questa o quella decisione. E’ un problema reale che andrebbe affrontato con equilibrio, ma purtroppo è stato sollevato da Matteo Salvini nell’ambito di una campagna elettorale convulsa in cui argomenti sensati si mescolano a esibizioni muscolari e richiami identitari di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.