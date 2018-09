Roma. Diceva Leonardo Sciascia che se tutto è mafia nulla è mafia. La Corte d’appello conferma il “teorema Pignatone” (una mafia autoctona, romanissima, esiste) e ribalta il verdetto di primo grado che aveva condannato la banda di Buzzi&Carminati per associazione criminale semplice. “Roma non è Palermo”, scandisce il procuratore capo della capitale, meglio usare cautela in attesa di conoscere le motivazioni. Lo storico Salvatore Lupo è uno dei massimi esperti di Cosa nostra, e collegato al telefono dall’Università di Palermo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.