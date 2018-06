"La presunzione della colpevolezza". Ecco l'idea di giustizia di Conte

"Non diciamo che la giustizia va bene. Siamo consapevoli che sulla giustizia abbiamo fatto dei passi indietro nel tempo. Oggi chi può permettersi delle difese articolate riesce a difendere le proprie ragioni. E' una giustizia censitaria. Qualcosa non va bene". Nel suo discorso alla Camera per chiedere la fiducia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a dare, tra gli applausi, ampio spazio al tema della giustizia. Ma parlando ai deputati Conte scivola su un lapsus: "Nel rispetto dei principi costituzionali – presunzione della colpevolezza, diritto a un processo giusto, durata ragionevole con tutte le garanzie, funzione riabilitativa della pena – dobbiamo anche essere consapevoli che [sulla giustizia italiana, ndr] ci sono dei margini di intervento". Il principio della presunzione di non colpevolezza, nel diritto e nelle procedure penali, garantisce a ogni imputato di essere considerato innocente fino a prova contraria. In particolare, l’art. 27, co. 2, della Costituzione afferma che "l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva". Una lezione che sicuramente il prof. avv. Conte conosce bene, ma che non fa mai male ripassare.

Qui il video e sotto lo stenografico del discorso pubblicato sul sito della Camera.

Conte si chiede come sia possibile che il suo governo sia accusato contemporaneamente di essere garantista e giustizialista, e dice che le rappresentazioni fatte del programma di governo su questo punto sono manichee. Problem: chi ha mai detto che il suo programma è garantista? — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 6 giugno 2018