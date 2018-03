“Piove sindaco assassino”

Marta Vincenzi, che è stata presidente della provincia e poi sindaco di Genova può non essere simpatica, può persino essere considerata politicamente poco accorta, come sembra dimostrare il modo in cui al termine del suo mandato ha perso le primarie del suo partito. Ma non è un’assassina. Invece la Corte d’appello della sua città ha confermato la condanna, già inflitta in primo grado, per omicidio colposo, disastro e falso. La vicenda cui si fa riferimento è un’alluvione improvvisa e violenta,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.