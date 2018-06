Che male c'è ad avere la scorta?

Sonia Toni, ex moglie di Beppe Grillo, si scandalizza perché sostiene di aver visto Walter Veltroni in compagnia della scorta a Rimini. L’ex segretario del Pd le risponde civilmente: peccato che io non abbia più una scorta.

A quel punto la signora Toni, anziché scusarsi, dice che il “misunderstanding” è “forse” colpa della stazza di chi stava accompagnando Veltroni. Un capolavoro di demagogia.

Ma se anche Veltroni avesse avuto la scorta?

Da quando è una colpa ed è diventato motivo di vergogna?

Questo post è stato pubblicato originariamente sul blog di David Allegranti