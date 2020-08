Una corsa mai vista. Guida essenziale del Tour de France 2020

UNA SORPRESA IN GIALLO

Sarà quando l’azzurro del mare lascerà spazio alle collinette della Franci agricola e osserveremo come i colori di sfondo non saranno più quei colori, quelli a cui siamo sempre stati abituati che ci apparirà tutto strano. Che luglio non c’è, che le vacanze non sono alle porte, che il meglio è già passato e non arriverà. Il Tour de France che scavalla agosto per scalare settembre è qualcosa di mai visto, eppure mai come ora necessario. Perché la pandemia di Covid-19 ha rischiato di far saltare tutto, Grande Boucle compresa. E se fosse successo il futuro di questo sport sarebbe stato molto diverso, irreversibilmente cambiato, e il rischio di ritrovarsi senza una gran parte di squadre al via della stagione successiva non così remoto. Il Tour andava salvato perché attorno a questa corsa passa la sostenibilità economica delle formazioni che permettono al ciclismo di andare avanti. Piaccia o non piaccia la situazione è questa. Più di metà degli sponsor ha bisogno della vetrina francese per giustificare gli investimenti su questo sport, ha bisogno delle dirette in centonovanta paesi per garantirsi il ritorno economico. Per non parlare degli sponsor della corsa che investono milioni per mettere il loro marchio su transenne, striscioni e messaggi in sovrimpressione. Non è più il ciclismo di Coppi e Bartali, nemmeno quello di Anquetil e Merckx, questo è chiaro da un po’.

Il Tour de France partirà. E lo farà con una due giorni di partenze e arrivi a Nizza. Poi la solita alternanza. Prima i Pirenei, poi le Alpi, infine la passerella a Parigi.

Se le portate principali non cambiano, perché non possono cambiare, sono esse stesse il Tour e la sua meraviglia, il menu è ben più ricco, più sofisticato, più invitante. L’edizione 2020 presenta una serie di intingoli che possono cambiano sapore ai piatti, sconvolgere ciò a cui siamo abituati.

Sarà una sorpresa questa Grande Boucle. E lo sarà per molte ragioni.

