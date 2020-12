Il vaccino anti Covid e i debiti insostenibili

Il vaccino contro il Covid-19 potrebbe arrivare negli stati membri dell'Unione europea già la prossima settimana, dopo che l'Agenzia europea del farmaco (Ema) ieri ha annunciato l'anticipo della riunione per valutare il vaccino di Pfizer e BioNTech al 21 di dicembre. L'intenzione è di “concludere” la valutazione “se possibile”, ha spiegato l'Ema. Dopo la sua raccomandazione, toccherà alla Commissione europea adottare la decisione per l'autorizzazione all'immissione nel mercato in tutti gli stati membri dell'Ue. La procedura della Commissione sarà accelerata e dovrebbe avvenire in pochi giorni. Anche se una seconda riunione il 29 dicembre è stata mantenuta, l'aspettativa è di un'approvazione da parte dell'Ema e di una decisione in poche ore da parte della Commissione. L'arrivo del vaccino nell'Ue potrebbe cambiare i parametri della pandemia non solo dal punto di vista sanitario, ma anche da quello economico e delle politiche fiscali.



All'Eurogruppo di oggi i ministri delle Finanze della zona euro discuteranno dei documenti programmatici di bilancio degli stati membri (sono tutti in linea con le raccomandazioni che dicono di spendere), ma soprattutto di cosa fare nel 2021. “Ci avviciniamo all'arrivo del vaccino” e questo “appare come un buon momento per fare il bilancio del 2020 e discutere delle prospettive per il 2021 e prepararsi per la ripresa”, ci ha spiegato una fonte dell'Eurogruppo. Il messaggio sarà quello di proseguire con le misure di sostegno all'economia anche il prossimo anno. Ma superata la pandemia “ogni misura fiscale dovrà essere compensata da entrate fiscali o tagli di spesa per non avere un impatto permanente sulla sostenibilità dei conti pubblici”, ha avvertito la fonte. L'Eurogruppo, inoltre, dirà che “tutti gli stati membri devono continuare con le politiche di sostegno, ma riconoscerà che questi stimoli devono essere bilanciati da una strategia di medio termine per assicurare la sostenibilità fiscale”. Ci sarà anche una discussione sulla “qualità” della spesa pubblica, ha spiegato la fonte.



Il dibattito all'Eurogruppo è importante perché l'arrivo del vaccino potrebbe segnare l'avvio della fase di frenata sugli stimoli senza precedenti adottati per far fronte alla crisi economica provocata dal Covid-19. Non sarà un'inchiodata di botto e ancor meno una retromarcia improvvisa. All'ordine del giorno dell'Eurogruppo non c'è ancora la disattivazione della clausola generale che ha permesso di sospendere le regole del Patto di stabilità e crescita su debito e deficit. Non è nemmeno previsto l'avvio del dibattito sulla revisione delle regole del Patto. “E' troppo presto per discutere di questo ora”, ha detto la fonte. Ma il vaccino è destinato a cambiare le cose. “C'è la prospettiva di un vaccino” e la prossima primavera “ci sarà più chiarezza sulla velocità con cui la popolazione sarà vaccinata e l'aumento dell'immunità tra la popolazione”. Questo “avrà importanti implicazioni”, ha spiegato la fonte.



Quali sono i criteri per stabilire che la fase pandemica è finita almeno dal punto di vista economico, e dunque i paesi saranno chiamati a compensare gli stimoli fiscali con tagli o tasse? “E' uno di quei casi in cui è difficile definirlo in modo preciso, ma te ne accorgi quando ci arrivi”, ci ha spiegato la fonte dell'Eurogruppo. “Presumibilmente accadrà quando la curva della pandemia scenderà in modo deciso, vedremo l'economia rimbalzare, i consumi e gli investimenti riprendersi e l'occupazione tornare verso la normalità. In queste circostanze non sarebbe troppo controverso trovare un consenso (all'Eurogruppo) per dire che è arrivato il momento di passare dalla fase di stimolo alla fase di consolidamento di medio termine”, ha spiegato la fonte.

