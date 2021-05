Mitsotakis e il segreto dell'esuberanza greca

In questi giorni ad Atene è in corso il Forum economico di Delfi, un incontro annuale che è stato organizzato per la prima volta nel 2016 e che ha l’obiettivo di “far circolare le idee” utili a costruire una crescita sostenibile e duratura per l’Europa e in particolare per l’Europa mediterranea. Da due anni, a causa della pandemia, si svolge nella capitale greca e non nello splendido centro culturale di Delfi, e in questa edizione alterna incontri in presenza a incontri in remoto, l’ibrido di questo primo assaggio della nuova normalità post pandemia. I frequentatori di forum economici ci hanno detto, un po’ seri e un po’ no, che Delfi è il nuovo Davos, i cieli blu del Mediterraneo contro le nevi svizzere, il posto in cui si parla di cose concrete e non si fa soltanto mondanità. Il paragone potrebbe essere azzardato, ma la Grecia, che ospita l’evento, è già contenta che esistano queste chiacchiere, perché contribuiscono a consolidare la sua immagine di paese proiettato verso il futuro, con le idee, la visione e persino i numeri adatti al ruolo. Gioca a favore di questo orgoglio il fatto che a lungo la Grecia sia stato il paese dei fallimenti, delle provocazioni, dei conti disastrati, quello di cui tutti gli altri paesi della zona euro dovevano prendersi cura, con immensa malavoglia. Da lì non si poteva che risalire, in effetti, ma non era scontato che ci si riuscisse, soprattutto non era scontato che oggi, in queste settimane di paragoni tra piani per il rilancio – dietro ai numeri ci sono scelte, visioni, priorità – la Grecia brillasse con il suo progetto 2.0. Da dietro la lavagna a prima della classe: no, non era scontato. Per questo siamo andate a guardare da vicino questa nuova esuberanza greca.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni