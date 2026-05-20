La collaborazione fra l’ungherese Magyar e il polacco Tusk fa bene a tutta l’Europa

Polonia e Ungheria hanno l’occasione di rilanciare insieme l’asse di Visegrád, nato come ponte verso Bruxelles e tramutato negli ultimi dieci anni in un coacervo di impulsi nazionalisti ed euroscettici. La ricostruzione nasce dalla coppia Magyar-Tusk, le occasioni da non sprecare sono molte in una parte di Europa spesso considerata periferica e che invece dimostra di contare sempre di più. Il prossimo anno la Polonia andrà a elezioni e per ora il primo partito rimane la Coalizione civica di Tusk, che però perde alleati a sinistra, assottigliati al punto che, se il voto si tenesse oggi, non supererebbero la soglia di sbarramento. L’altro schieramento anche è frammentato, ma Nawrocki è il punto di incontro fra il partito di destra Pis e l’estrema destra, che a sua volta è divisa in due correnti. Il ritorno di un Visegrád propositivo offre a l’occasione Tusk di sfoggiare l’alleanza di Magyar, che è osservato con molto interesse dai polacchi, ma anche di dimostrare come affondano i nazionalisti à la Orbán e in che guaio relegano i paesi che governano. Smontare e rimontare. L’opportunità di Varsavia e Budapest è costruttiva per tutta l’Europa, Visegrád torna alle origini.