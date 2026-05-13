Il blackout perfetto. Non solo l’Iran che spegne internet: le agenzie occidentali si piegano ai mullah

Un anno fa, l’Amministrazione Trump ha sospeso i finanziamenti a Voice of America, nata nel 1942 per contrastare la propaganda hitleriana e da allora voce americana nel mondo, trasmessa in quarantasette lingue. La decisione provocò prevedibili accuse di sdegno: l’America ha rinunciato a parlare al mondo? Eppure, lo stesso establishment mediatico che si straccia le vesti per quel taglio si inchina, con servile pragmatismo, alle norme della Repubblica islamica. “Più partner, più opzioni”, si vanta l’Associated Press. Ma Ap, Reuters e altre agenzie, pur di mantenere l’accredito a Teheran, si sono sottomessi a una legge che vieta di fornire materiale a Voice of America, Bbc Persian e Iran International. Pena: la cacciata dal paese. Risultato: i media dissidenti in lingua farsi sono bollati come “propaganda nemica” e sono affamati di contenuti. Per aggirare il vuoto informativo, le emittenti libere si affidano a video inviati dagli iraniani o tramite social. Dopo questo primo blackout entra in gioco il blocco dell’internet iraniano, il più lungo della storia.

“Avevamo un ottimo reporter a Gaza, un palestinese che era sempre stato un ottimo inviato. C’era un dettaglio in un articolo. E il dettaglio era cruciale. Era che i combattenti di Hamas erano vestiti da civili e venivano conteggiati come civili nel bilancio delle vittime, una cosa importante da sapere”. Il reporter ha chiamato Friedman poche ore dopo. “Era chiaro che qualcuno gli aveva parlato, ero alla mia scrivania a Gerusalemme, stavo scrivendo l’articolo dalla sede centrale. E mi ha detto: ‘Matti, devi eliminare quel dettaglio dall’articolo’. Ed era chiaro che qualcuno lo aveva minacciato. Ho eliminato il dettaglio dall’articolo. Ho suggerito ai redattori di annotare che ci stavamo adeguando alla censura di Hamas. La mia decisione è stata scavalcata e da quel momento l’Associated Press, come tutte le sue organizzazioni affiliate, collabora con la censura di Hamas”.