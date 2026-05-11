L'Iran risponde al piano americano per la pace. Per Trump è “totalmente inaccettabile”

Domenica Teheran ha formalmente risposto alla proposta americana per porre fine alla guerra che da oltre due mesi destabilizza il Golfo Persico, ma la replica iraniana è stata giudicata “totalmente inaccettabile” dal presidente Donald Trump. Secondo fonti citate da Washington Post, Reuters e Axios la risposta iraniana è stata consegnata attraverso la mediazione del primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. Il Pakistan è il principale canali diplomatico tra Washington e Teheran.