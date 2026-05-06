Trump sospende l'operazione "Project Freedom" a Hormuz. Trattativa su un memorandum

L'operazione, annunciata solo tre giorni fa, prevedeva la scorta armata delle navi commerciali attraverso lo stretto dopo settimane di tensioni nella regione. Gli Stati Uniti avevano dispiegato nell'area cacciatorpediniere lanciamissili, oltre cento mezzi aerei e navali, droni e circa quindicimila militari sotto il coordinamento del Centcom. Quasi ventitremila marinai a bordo di navi battenti bandiera di 87 paesi risultano ancora bloccati nel Golfo Persico .

Da Teheran, la sospensione è stata letta come un segnale di difficoltà americana. Le agenzie Tasnim e Isna hanno parlato di una "marcia indietro" di Washington, sostenendo che gli Stati Uniti non avrebbero raggiunto gli obiettivi previsti. Il segretario di Stato Marco Rubio ha risposto invitando Teheran ad "accettare la realtà della situazione" e a proseguire i negoziati.