Cosa sappiamo dell'operazione "Project freedom" di Trump a Hormuz

A distanza di poche ore dall'annuncio, i media iraniani affiliati alle Guardie della rivoluzione islamica hanno annunciato che una fregata della Marina statunitense era stata colpita da due missili della marina iraniana vicino a Jask, nello stretto tra Iran e Oman, mentre il Centcom ha smentito. La marina iraniana ha anche dichiarato di aver sparato colpi di avvertimento in prossimità di cacciatorpediniere della marina statunitense che operavano vicino allo Stretto. Poco dopo gli Emirati Arabi Uniti hanno detto che due droni iraniani avevano colpito una petroliera affiliata alla compagnia petrolifera statale Adnoc, condannando l'attacco: "Prendere di mira le navi mercantili e usare lo Stretto di Hormuz come strumento di coercizione economica o di ricatto rappresenta un atto di pirateria da parte del Corpo delle Guardie della rivoluzione iraniane", ha detto il ministro degli Esteri di Abu Dhabi, che ha diramato il primo allarme missilistico dall'inizio della tregua tra Stati Uniti e Iran. Poco dopo sono state attivate le difese aeree contro quattro missili iraniani – tre dei quali sono stati intercettati e uno è caduto in mare – e un incendio scoppiato nel sito industriale petrolifero di Fujairah. Secondo l'Organizzazione marittima internazionale (Imo), dall'inizio del conflitto, il 28 febbraio scorso, sarebbero state attaccate almeno 18 navi, molte stanno esaurendo le scorte di cibo, carburante e acqua e circa 20.000 marinai sono ancora bloccati a bordo di circa 2.000 navi nel Golfo.