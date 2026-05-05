Trump attacca di nuovo Leone XIV: "Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici"

Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare il Papa accusandolo "di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone". In un'intervista al Salem news channel, il capo della Casa Bianca ha affermato: "Lui ritiene che sia ok per l'Iran avere un'arma nucleare e non credo sia una cosa buona. Credo che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte altre persone".

"Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace - come direbbe San Paolo - opportune et importune'". E' quanto ha affermato il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin a margine delle celebrazioni per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, l'ospedale di San Giovanni Rotondo. Il porporato ha risposto alle domande dei giornalisti che parlavano di "un altro attacco" da parte di Trump contro Leone XIV. "Anche di fronte a questi nuovi attacchi io non so se il Papa avrà occasione di rispondere", ha detto il cardinale, "perché quell'occasione - ha aggiunto in riferimento alle risposte di Leone in aereo lo scorso 13 aprile, quando era in partenza verso l'Africa - c'era l'incontro coi giornalisti. Ma la linea rimane quella". "Il Papa ha già risposto, io non aggiungerei nulla", ha affermato ancora il segretario di Stato, sottolineando che quella di Leone XIV è stata "una risposta molto, molto cristiana dicendo che lui sta facendo quello che il suo ruolo esige e cioè di predicare la pace. Che questo possa piacere o non possa piacere, è un discorso. Capiamo che non tutti sono sulla stessa linea. Però quella è la risposta del Papa".