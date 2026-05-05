Rubio, Vance e il partito repubblicano alla prova di cattolicesimo

Non c’è dubbio che a Washington privilegino però la necessità di appianare i dissidi con il Pontefice, e lì si concentreranno gli sforzi di Rubio: il voto dei cattolici è essenziale e le elezioni midterm sono in arrivo. I sondaggi non sono confortanti, il movimento Maga è sempre più dilaniato e ulteriori crepe appaiono, dopo le ultime vicissitudini, non solo di politica internazionale, si pensi alla sentenza della Corte Suprema sui dazi, come una potenziale catastrofe. Rubio è, per certi versi, un cattolico atipico: nato cattolico, si è convertito nel corso della sua vita al protestantesimo battista, persino al mormonismo, ma ogni volta è tornato alla fede cattolica. Il percorso appare molto diverso da quello di Vance, uomo dalle mille storie e dalle mille personalità. La vicenda di Rubio viene vista come una vera ricerca di verità spirituale, e il ritorno inesorabile al cattolicesimo come una spinta sincera verso la Chiesa di Roma. La conversione di Vance, al contrario, soprattutto dopo gli sfoggi di polemiche con il Papa, a cui il vicepresidente ha consigliato di attenersi alle questioni morali, come se la guerra non lo fosse, inizia a essere osservata con crescente scetticismo. La posizione di Vance è molto delicata, anche perché al di là delle sue personali posizioni a tenere banco c’è l’ingombrante figura di Trump che da ha intrapreso la strada dei meme mistici: il messianismo trumpiano, condotto a furia d’immagini realizzate con intelligenza artificiale e riconducibile a quel ramo del pentecostalismo conosciuto come “movimento carismatico”, mette in profondo imbarazzo non solo i cattolici ma anche una buona parte dei protestanti.