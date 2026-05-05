Gli europei in Armenia mostrano che il mondo non va nella direzione di Mosca. Progetti

La scelta di Yerevan come sede per il vertice della Comunità politica europea non è casuale. L’Ue sta cercando di sottrarre definitivamente l’Armenia dall’orbita di Mosca. Il suo primo ministro, Nikol Pashinyan, ha compiuto i primi passi verso l’Europa dopo che la Russia non è stata in grado di difendere il suo paese dall’ultima aggressione dell’Azerbaigian, che ha portato alla cacciata degli armeni dal Nagorno Karabakh. Pashinyan ha avviato un processo di modernizzazione verso la democrazia, di pacificazione con l’Azerbaigian e di normalizzazione con la Turchia. Nel 2025 il Parlamento armeno ha votato una legge per chiedere l’adesione all’Ue. Il primo ministro ha ribadito la richiesta in un discorso al Parlamento europeo in marzo. La sfida alla Russia ha spinto Vladimir Putin a lanciare una serie di minacce in vista delle elezioni legislative che si terranno a giugno. Il leader russo ha definito incompatibile con l’appartenenza all’unione doganale con la Russia l’avvicinamento dell’Armenia all’Ue e ha lasciato intendere che il prezzo del gas potrebbe aumentare considerevolmente se Yerevan proseguirà per la sua strada. Putin si è anche lamentato del trattamento riservato agli armeni con passaporto russo che non possono votare alle elezioni. Pashinyan non si è fatto intimidire, rispondendo che saranno gli armeni a scegliere il loro futuro.