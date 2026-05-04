Meloni: "Via i soldati americani dall'Italia? Scelta che non condividerei. Incontrerò Rubio a Roma"

Nonostante i rapporti tesi con Washington, il segretario di stato americano Marco Rubio volerà a Roma per presentarsi prima di tutto in Vaticano, dove sarà ricevuto da Leone XIV giovedì. Nella sua missione rivedrà anche il suo omologo italiano Antonio Tajani insieme ad altri colleghi di governo, a partire dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Alla domanda di un giornalista che gli ha chiesto se avrebbe visto anche lei, Meloni ha risposto: "Penso di sì" . Sul sito del governo l'appuntamento appare fissato per venerdì 8 maggio alle ore 11.30 a Palazzo Chigi .

Presente al vertice anche il primo ministro canadese Mark Carney. "Con lui ho affrontato il tema relativo all'energia, ma ancora di più in termini di materie prime critiche, che è un altro elemento essenziale della sovranità, dell'autonomia strategica abbiamo discusso molto e stiamo facendo importanti passi in avanti", ha detto la presidente del Consiglio. Il tema dell'energia "sicuramente è centrale nel dibattito che stiamo portando avanti in queste settimane, soprattutto a livello di Consiglio europeo", ha evidenziato la premier, attesa in giornata a Baku, in Azerbaigian, snodo cruciale della strategia energetica italiana. "Ma credo che anche iniziative come questa, che allargano il concetto d'Europa oltre i confini propri dell'Unione europea, siano utili", ha proseguito.