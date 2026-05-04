La nuova mossa di Trump per Hormuz tra corridoi umanitari e rischio escalation

Trump ha annunciato l’avvio di una nuova operazione navale nello stretto di Hormuz. Il presidente Il presidente americano Donald. Il presidente l'ha presentata come un’iniziativa umanitaria ma le implicazioni strategiche sono moltissime. A partire da oggi, gli Stati Uniti si propongono di “guidare” le navi commerciali rimaste bloccate in quello specchio di mare.

L’operazione, ribattezzata “Project Freedom”, resta però avvolta nell’ambiguità. Il Comando centrale statunitense ha confermato il coinvolgimento militare, ma senza chiarire modalità e regole d’ingaggio. Trump insiste nel definirla un’azione a tutela della navigazione internazionale, richiesta da diversi paesi i cui cargo sono rimasti bloccati. Sullo sfondo, tuttavia, si intravede la possibilità di un confronto diretto: Teheran ha avvertito che qualsiasi presenza militare non coordinata nello stretto sarà considerata una violazione della fragile tregua.

Il contesto diplomatico resta fluido e contraddittorio. Il presidente americano parla di colloqui “molto positivi” con l’Iran, ma allo stesso tempo ha respinto una proposta di pace in 14 punti trasmessa attraverso il Pakistan. Da parte iraniana, le autorità negano che l’offerta includesse concessioni sul programma nucleare, uno dei nodi centrali del confronto. Le dichiarazioni divergenti riflettono una trattativa ancora lontana da un esito condiviso.

Nel frattempo, la tensione militare non si è del tutto attenuata. Episodi di attacchi a navi commerciali e minacce ai traffici marittimi continuano a essere segnalati nella regione, mentre i Pasdaran mantengono una presenza operativa anche dopo i danni subiti dalla marina iraniana. L’Iran rivendica il controllo dello stretto e insiste su un sistema di pedaggi per il transito, ipotesi respinta dagli Stati Uniti, che minacciano sanzioni contro le compagnie disposte a pagare.