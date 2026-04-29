Il vizio di Israele con Kyiv, oltre il grano
Secondo l'Ucraina, il fatto che Tel Aviv abbia fatto attraccare navi russe e scaricato il grano rubato rappresenta una violazione, ma gli israeliani hanno accusato Kyiv di fare della diplomazia sui social. La reazione si spiega con le forte influenza di oligarchi russi con doppia cittadinanza e una forte componente di origine russa nella società israeliana
Foto Ansa
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Micol Flammini è giornalista del Foglio. Scrive di Europa, soprattutto orientale, di Russia, di Israele, di storie, di personaggi, qualche volta di libri, calpestando volentieri il confine tra politica internazionale e letteratura. Ha studiato tra Udine e Cracovia, tra Mosca e Varsavia e si è ritrovata a Roma, un po’ per lavoro, tanto per amore. Nel Foglio cura la rubrica EuPorn, un romanzo a puntate sull'Unione europea, scritto su carta e "a voce". E' autrice del podcast "Diventare Zelensky". In libreria con "La cortina di vetro" (Mondadori)